Процедуры для похудения

Занимаетесь фитнесом, сидите на диете , а вес не уходит?

Поправились после родов и не можете вернуть былую форму?

Тогда вам нужно обратиться к восточной медицине.

Только в клинике ТИБЕТ вы можете пройти диагностику обмена веществ и определить причину набора веса . Врач проверит нервную, эндокринную и пищеварительную систему. После чего даст рекомендации для дальнейшего обследования и назначит процедуры для снижения веса.





Даже если излишняя масса для вас не является проблемой и вы, окружающие вас люди, ваша вторая половина любят вас не за формы, то не лишним будет все же обратить внимание на другую сторону медали – здоровье. Лишний вес (надо говорить не о паре-тройке килограммов, а об определенной степени ожирения), крайне негативно сказывается на здоровье человека, а именно:

нарушение функционирования желудочно-кишечного тракта;

проблемы с артериальным давлением. При лишнем весе это в разы повышает риск развития гипертонического криза, инсульта, инфаркта;

проблемы с эндокринной системой;

проблемы с опорно-двигательным аппаратом – оказывается неоправданная нагрузка на суставы, что приводит к их быстрому изнашиванию и развитию сопутствующих патологических процессов.

Кроме этого, из-за ожирения некоторые женщины не могут забеременеть и выносить здорового ребенка. А если учесть то, что при таких этиологических факторах присутствует дополнительная нагрузка на сердце, то риск осложнений при родах, как для матери, так и для ребенка, возрастает в разы.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод – лишний вес это никак не полезно для здоровья. Что касается моральной стороны этого вопроса, то здесь уже личное дело каждого – для кого-то это вполне нормально, а кто-то страдает от комплексов и других психологических проблем.

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Решение проблемы лишнего веса в клинике ТИБЕТ

Клиника ТИБЕТ в Краснодаре готов помочь в решении такой проблемы. Диеты, занятия спортом это конечно важно и нужно, но что делать, если они не дают должного результата? Комплекс по коррекции фигуры именно то, что нужно. В программу входит:

диагностика обмена веществ пациента;

рекомендации по коррекции образа жизни и меню. Питание это очень важно, так как если не соблюдать здоровый рацион, любые процедуры не дадут должного результата или же он будет кратковременным;

очищение организма травяными сборами

иглоукалывание+золотая игла(серьга) для похудения

курс антицеллюлитного массажа (ручной и аппаратный);

вакуумный аппаратный массаж;

лимфодренажный массаж;

липолитик

питание по типу вашей конституции согласно тибетской медицины (Ветер, Желчь или Слизь)



Также в клинике «Тибет» практикуется новая методика в коррекции фигуры – прессотерапия с инфракрасным теплом. Такой курс, в среднем, длиться 20 дней и за это время объемы уменьшаются на 6-10 сантиметров. Если же попутно с этим пациент будет придерживаться диетического питания и заниматься спортом, то эффект будет значительно больше.

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Очищение организма травяными сборами

Сборы для очищения организма от шлаков – это эффективный и мягкий метод очистки организма от токсинов, активизирующий процесс оздоровления. Очищающие травы выведут из организма скопившиеся шлаки и восстановят работу внутренних органов. Растения содержат полезные вещества, необходимые для нормального функционированияжизненных систем: микроэлементы, фотохимические соединения. Рассматриваемый метод похудения подразумевает собой комплексное воздействие на организм. С помощью трав восстанавливается работа всех систем и в то же время они воздействуют на метаболизм, мочегонную систему и желудочно-кишечный тракт, от которых зависит вес человека.Классификация трав для похудения и их особенности. Можно выделить следующие группы целебных трав, которые можноиспользовать для похудения:Травы, действие которых связано со снижением аппетита и уменьшением чувства голода. Когда они оказываются в желудке, происходит выделение специальной слизи, которая обволакивает его стенки. В результате этого появляется чувство насыщения. Также необходимого эффекта можно достичь за счет набухания травы внутри желудка. Это также помогает обмануть мозг, сообщив ему о насыщении. Подобным механизмом действия обладают водорослиспирулина и льняные семена.Травы, которые обеспечивают эффект похудения за счет вывода из организма излишков жидкости. Многие знают о том, что при поступлении в организм избыточного количества жидкости она начинает скапливаться в жировых тканях. Но, применяя специальные травы, например, бруснику или полевой хвощ, можно вывести ее. Наиболее ярко выражены эти свойства у следующих трав: тмин, укроп и анис. Если регулярно принимать их в виде настоев и отваров и добавлять в свежем виде в блюда, то довольно скоро можно обрести желанные, чарующие формы.Особую группу представляют растения, которые непосредственно воздействуют на пищеварение и жировые клетки. Подобным образом действуют рыльца кукурузы и ряска. Учитывая разнообразие трав и травяные сборы для очищения и похудения, женщине будет непросто сделать выбор. Для этого необходимо учитывать не только личные предпочтения, но и состояние здоровья. Также помочь определиться с выбором сможет лечащий врач.Звоните по тел.: +7 (918) 961-61-02













Комплекс процедур включает:

1 Абонемент на 1 месяц:

Диагностика обмена веществ + кнопки на ухо

10 сеансов антицеллюлитного массажа по 2 проблемным зонам ( живот, бедра, ягодицы, спина, при необходимости руки)

10 сеансов корпорального иглоукалывания

10 сеансов аппаратного массажа

Стоимость 25500 рублей , вместо 40000 рублей



2 Абонемент на 3 месяца:

Диагностика обмена веществ + кнопки на ухо еженедельно

30 сеансов антицеллюлитного массажа по 3 проблемным зонам ( живот, бедра, ягодицы, спина, при необходимости руки)

30 сеансов аппаратного массажа

10 сеансов корпорального иглоукалывания

5 сеансов ультразвуковой кавитации по проблемным зонам

10 сеансов прессотерапии

Стоимость 45500 рублей , вместо 75500 рублей



3 Абонемент на 6 месяцев:

Диагностика обмена веществ + золотая игла на ухо

60 сеансов антицеллюлитного массажа по 3 проблемным зонам ( живот, бедра, ягодицы, спина, при необходимости руки)

30 сеансов прессотерапии

20 сеансов корпорального иглоукалывания

15 сеансов ультразвуковой кавитации по проблемным зонам

60 сеансов аппаратного массажа

Стоимость 65500 рублей , вместо 150000 рублей







Азы совместимости с другими продуктами

Существует целая наука о правильном питание человека. Поэтому нужно знать хотя бы азы, чтобы как можно больше насытить организм полезной пищей.

Нельзя употреблять одновременно концентрированный белок и углевод. Это означает, что еду нужно разделить в несколько приемов. Также нельзя употреблять вместе углеводные и очень кислые продукты. Не рекомендуется сразу кушать картофель, бобы, финики, хлеб. Пагубно на человеческий организм воздействует одновременное принятие жиров с белками. К примеру, не стоит совмещать сметану с мясом или сливочное масло с яйцами. Не нужно сочетать белки с кислыми фруктами. Избегайте одновременного приема сахара с крахмалом. Джемы и желе не рекомендуется, есть с хлебом или с кашами. После такой пищи возникает брожение, и организм постепенно получает отравление. Наиболее трудно усваиваются в организме жиры. Поэтому еду с его наибольшим количеством нужно употреблять частично, не в один прием.

Следите за своим питанием, чтобы быть здоровыми и полными энергии. Еда должна быть не только очень вкусной, но и приносить довольно большое количество полезных веществ. А для этого стоит обращать внимание на совместимость продуктов для правильного питания.

